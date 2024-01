Zeeuwse Staten vragen naar ‘hardheid’ voorwaarden kerncentrales

De Zeeuwse Statenfracties van onder meer BBB, PvdA en D66 vragen zich af wat de provincie kan doen als het Rijk niet voldoet aan de voorwaarden die Zeeland stelt aan de bouw van twee kerncentrales. “In hoeverre is het Rijk werkelijk verplicht om zich aan de voorwaarden te houden, of kunnen deze ook overruled worden?”, vroeg BBB vrijdag tijdens een commissievergadering.

Statenlid Inez Flameling (PvdA) sprak woorden van gelijke strekking. “Wat is de concrete waarde van de voorwaarden? Wat als het Rijk er niet mee instemt?”

In navolging van inwoners van de gemeente Borsele heeft de provincie Zeeland een lijst gemaakt met voorwaarden die ze verbindt aan de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales in het dorp Borssele. Zeeland stelt onder meer als harde voorwaarde dat er geen koeltorens worden neergezet en dat de impact op de lokale toegangswegen tijdens en na de eventuele bouw van de kerncentrales tot een minimum beperkt blijft. De Sloerand, een groene zone tussen de huidige kerncentrale en het dorp Borssele, moet onaangetast blijven.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, energietransitie) zei dat het Rijk het draagvlak onder de inwoners zo belangrijk vindt, dat hij er vanuit gaat dat Den Haag het pakket voorwaarden zal accepteren. “Maar als het Rijk zegt dat ze het niet gaan doen, wat kunnen wij dan doen als provincie?”, vroeg D66-Statenlid Wouter Versluijs.

De Bat zei dat het Rijk over de kerncentrales gaat en de vergunningen aanvraagt. “Ze kunnen hier 86 kerncentrales bouwen, als ze dat willen, maar dat is niet het uitgangspunt.” De gedeputeerde zei dat het Rijk Borssele als voorkeurslocatie heeft gekozen en samen met provincie en gemeenten wil zorgen voor voldoende draagvlak. “Andersom moeten wij zorgen dat we heel duidelijk zijn over wat we willen. Met dat pakket gaan we dan naar het Rijk”, zei De Bat.

In de gemeente Borsele had een groep van honderd inwoners in overleg met deskundigen ook een pakket voorwaarden opgesteld voor de bouw van nieuwe kerncentrales en het verzorgen van verbindingen tussen windmolens op zee en het landelijke elektriciteitsnet. In de lijst met 39 voorwaarden vragen de inwoners onder meer om het handhaven van een groene buffer tussen industriegebied en de omliggende polders. Ook willen ze een veilige verwerking van kernafval.

De gemeenteraad van Borsele stemde vorige week in een vergadering unaniem in met die voorwaarden. De gemeente en de provincie willen hun voorwaarden in april of maart aan het Rijk aanbieden.