Auto’s op parkeerplaats gevangenis beschadigd door brandstichting

Op de personeelsparkeerplaats van de penitentiaire inrichting (PI) in Sittard is vrijdag rond 18.30 uur brandgesticht. Door de brand raakte een aantal auto’s beschadigd. De politie is nog op zoek naar de dader.

Op camerabeelden is te zien dat een persoon met een flacon in zijn hand wegrent bij de PI aan Op de Geer in de Limburgse plaats. De verdachte liep in de richting van de Valkstraat of de Poststraat, meldt de politie. Hij droeg donkere kleding met op een van de broekspijpen “een opvallend witte afbeelding”.

De politie is gestart met een onderzoek.