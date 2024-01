Baudet lanceert Vlaamse tak Forum voor Democratie

In de Belgisch-Limburgse plaats Genk heeft Thierry Baudet zaterdagavond de Vlaamse tak van Forum voor Democratie (FVD) gelanceerd. Hij wil met FVD Vlaanderen gaan meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen in juni. Forum heeft momenteel één vertegenwoordiger in het Europees Parlement, Marcel de Graaff.

Tijdens de bijeenkomst in Genk zei Baudet het “ontzettend belangrijk” te vinden “dat ons verhaal ook in Vlaanderen wordt gehoord. We zijn onderdeel van eenzelfde natie, we hebben zeshonderd jaar geleden eenzelfde beweging gestart. Het is raar dat Vlaanderen onderdeel is van België”, aldus de partijleider. Baudet zei te hopen dat Vlaanderen op enig moment uit de EU kan stappen.

De partij gaat nu in Vlaanderen op zoek naar nieuwe leden.

In Nederland leverde Forum bij de verkiezingen in november twee Kamerzetels in en heeft er nu nog drie.