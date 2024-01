Bestuurder auto dodelijk ongeluk A58 bij Rucphen had gedronken

De bestuurder van de auto waarvan een inzittende vrijdag om het leven kwam door een ongeluk op de A58 bij Rucphen, was onder invloed van alcohol. De politie meldt zaterdag dat de 64-jarige man uit de Noord-Brabantse plaats is aangehouden en nog vastzit.

De auto raakte vrijdagavond door nog onbekende oorzaak in een slip en botste tegen de vangrail in de middenberm. Door de klap werd een inzittende vermoedelijk uit de auto geslingerd. Hij belandde op de andere weghelft waar hij waarschijnlijk door meerdere weggebruikers werd aangereden. Hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen. De politie doet nog geen mededelingen over de identiteit van het slachtoffer.

De bestuurder en een andere inzittende raakten niet gewond. De auto van de verdachte is voor onderzoek in beslag genomen. De politie vraagt getuigen die zich nog niet hebben gemeld om dat alsnog te doen. De A58 is de hele nacht in beide richtingen afgesloten geweest voor sporenonderzoek. Voor weggebruikers die daar behoefte aan hebben, is slachtofferhulp beschikbaar, laat de politie weten.