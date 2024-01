Dassen: ‘onverdedigbaar’ dat partijen met PVV onderhandelen

Volt-leider Laurens Dassen vindt het “onverdedigbaar” dat VVD, NSC en BBB met PVV onderhandelen over de rechtstaat. De drie partijen hadden de “anti-rechtstatelijke eenmanspartij” van Wilders moeten uitsluiten van onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet, zei Dassen op het congres van Volt in Utrecht. “Ze spelen met vuur”, waarschuwde de partijleider van de pro-Europese partij.

Dassen haalde in zijn toespraak fel naar Wilders uit. Volgens Dassen zijn “2,5 miljoen Nederlanders verleid door een valse profeet, die hen vertelde dat Europa en haar vrijheden niet van iedereen zijn, maar slechts van enkelen”.

De Volt-partijleider benadrukte dat democratie en rechtstaat niet alleen iets zijn van wetten en regels. “In Polen en Hongarije werden kritische wetenschappers monddood gemaakt, de vrije pers aan banden gelegd en ngo’s opgejaagd. En als je mensen vraagt hoe kwam het zover, dan stellen zij, en ik heb dat in mijn geheugen gebeiteld: ‘We hadden nooit gedacht dat het zo snel zou gaan’.”

In Polen waait nu weliswaar een nieuwe wind, zei Dassen. “De scherven van de rechtstaat worden gelijmd. Maar als iets kapot is, is het niet zomaar hersteld.” Hij vertrouwt Wilders niet, die de afgelopen tijd meerdere malen heeft gezegd de Grondwet en de rechtstaat te respecteren. Retorisch: “Geloof Geert Wilders dus als hij zegt dat hij een man van zijn woord is en twintig jaar lang zegt dat hij moskeeën wil sluiten, de grenzen dicht wil gooien, rechters verdacht maakt? Een rechtsstaat vorm je samen, op basis van een moreel kompas. Dat kompas bepaalt hoe sterk onze democratische rechtsorde is.”

Dassen ging in zijn speech ook in op het belang van (Europese) defensie. Volt wil meer investeren in defensie, nadrukkelijk ook in Europees verband. “Onze missie is helder. Alles doen om onze Europese idealen te beschermen. Sterker nog, om onszelf te beschermen.” Vrede is geen vanzelfsprekendheid meer, zei hij.

“Wij zijn niet de enige partij die meer in defensie wil investeren. Maar wij zijn wel de enige partij die dat echt Europees wil doen. En als andere ons in 2024 niet volgen, dan hebben we een probleem”, zei de Volt-partijleider.

Defensie is de komende tijd een van de belangrijkste thema’s voor de partij, ook in aanloop naar de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement van juni dit jaar.