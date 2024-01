Extinction Rebellion houdt sit-in op Maastricht Aachen Airport

Leden van Extinction Rebellion (XR) zijn zaterdag op het vliegveld van Maastricht Aachen Airport aanwezig om actie te voeren. Zo’n vijftien mensen houden in de vertrekhal van de luchthaven een sit-in en delen flyers uit.

De activisten eisen dat er een goed klimaatplan komt voor het vliegveld, dat de luchtvervuiling fors wordt verminderd en dat er geen gemeenschapsgeld gaat naar de luchtvaart. Ook willen ze een verbod op privéjets.

XR voerde in november ook actie bij het vliegveld. Ze zijn daarna in gesprek geweest met directeur Jonas van Stekelenburg van MAA, maar dat leverde in de ogen van de actievoerders te weinig op, waarop nieuwe acties zijn aangekondigd. Een woordvoerster van XR zegt dat de actiegroep niet vertrekt voordat de eisen zijn ingewilligd.