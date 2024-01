Jetten waarschuwt in Brussel voor rechts-extremisme en populisme

D66-partijleider Rob Jetten waarschuwt voor de verdere opkomst van populisten en rechts-extremisten in Europa, in aanloop naar de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement in juni. “We vechten deze verkiezingen om vrijheid tegen tirannie te verdedigen”, zei hij op een politieke bijeenkomst in Brussel. “Als we politici als Le Pen, Orbán of Wilders toelaten en normaliseren, corrumperen we de vrijheid.” Hij riep iedereen op daar een vuist tegen te maken, ook zijn eigen “politieke familie” in het Europees Parlement.

“Extreem-rechtse nationalisten dreigen de kracht van ons politieke partnerschap uit te hollen. Wilders, Meloni, Orbán, Le Pen zijn in opmars.” Volgens Jetten schieten de liberaal-democraten en progressieven nu tekort in het waarschuwen voor en het aanpakken van populisten en extreemrechtse politici. “Laten we daar vandaag verandering in brengen. Ik ga niet langs de kant van de weg staan met een bordje “Pas op voor populisten! Vandaag is een waarschuwingsschot. Tijd om wakker te worden.”

Jetten vindt dat de Europese liberale fractie Renew, waar D66 en ook de VVD deel van uitmaken, “nooit de fout mag maken om extreemrechts te normaliseren.” De Europese fractie mag nooit Oekraïners “verraden door samen te werken met diegenen die openlijk bewondering hebben voor de Russische dictator die hun landgenoten hebben afgeslacht.” Hij kreeg hierop een staande ovatie.

De D66-partijleider laat hiermee doorschemeren VVD’er Malik Azmani niet acceptabel te vinden als lijsttrekker van Renew Europe voor de aanstaande Europese verkiezingen. Een deel van de Europese liberalen wil Azmani ook niet als lijsttrekker en fractievoorzitter, omdat de VVD in Nederland met de PVV onderhandelt over een nieuw kabinet. Woensdag kiest de liberale EP-fractie de nieuwe lijsttrekker,

Azmani was vicefractievoorzitter van de Europese liberalen en is nu fractievoorzitter na het recente vertrek van de Franse fractievoorzitter Stéphane Séjourné. Die is sinds kort minister van Buitenlandse Zaken. De bijeenkomst was georganiseerd door D66 en Renew Europe. Er waren rond de 350 aanwezigen.