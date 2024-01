KNMI waarschuwt voor gladheid zondag en zware windstoten maandag

Het kan zondagochtend in de noordelijke helft van het land glad worden door lichte winterse neerslag. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Bovendien moet heel het land vanaf zondagavond laat tot halverwege de maandagochtend rekening houden met zware windstoten. Die komen uit zuidwestelijke richting en kunnen aan de kust een snelheid van 100 tot 110 kilometer per uur bereiken.

Weeronline meldt dat er zondagochtend kans is op ijzel doordat het gaat dooien en er mogelijk lichte (mot)regen valt op een bevroren ondergrond. In de loop van de zondag loopt de temperatuur op en ook de wind neemt dan toe doordat storm Isha richting Nederland trekt.

Het hoogtepunt van de storm is maandag tijdens de ochtendspits, meldt Weeronline. “Er trekken dan ook regenzones over het land. Houd er dus rekening mee dat het erg druk in de spits kan worden.” Mogelijk sneuvelt ook het warmterecord voor 22 januari, aldus de weerdienst. Dat record staat nu nog op 12,2 graden.

Woensdag wordt het volgens Weeronline opnieuw stormachtig.