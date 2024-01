Organisaties eisen in manifest einde aan pesticiden in tulpenteelt

De Partij voor de Dieren heeft zaterdag namens een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad en verschillende milieuorganisaties een manifest overhandigd aan de organisatoren van de Nationale Tulpendag. Zaterdag worden op het Amsterdamse Museumplein gratis 200.000 tulpen uitgedeeld. In het manifest wordt de tulpenteelt verantwoordelijk gehouden voor grootschalige milieuvervuiling door het gebruik van schadelijke pesticiden.

De organisaties, waaronder Urgenda en de Bijenstichting, zeggen zich grote zorgen te maken om de effecten van landbouwgif. Het gebruik hiervan in de sector neemt volgens hen nauwelijks af. Anke Bakker, fractievoorzitter van de Amsterdamse Partij voor de Dieren, overhandigde het manifest zaterdag aan Arjan Smit, voorzitter van Tulpen Promotie Nederland (TPN). “Hij begreep onze bezwaren en ik vond het sympathiek dat hij het manifest wilde aannemen”, zegt Bakker.

Tulpendag is een initiatief van TPN en wordt sinds 2012 op de derde zaterdag van januari gehouden om de start van het nieuwe tulpenseizoen te promoten. Dit jaar is het thema ‘Let’s Dance!’. DJ Hardwell doopte zaterdag zijn eigen tulp. Vorig jaar kwamen duizenden mensen op het evenement af, vooral veel toeristen.

Uit cijfers van het CBS uit 2020 blijkt dat tulpen die op open grond worden gekweekt in de top vijf staan van gewassen waarvoor per hectare de meeste bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Verder worden die middelen, tegen bijvoorbeeld insecten, schimmels of onkruid, vooral gebruikt voor gewassen zoals aardappelen en lelies.

Volgens TPN-voorzitter Smit boekt de tulpensector al jaren vooruitgang als het gaat om gebruik van bestrijdingsmiddelen die minder schadelijk zijn. “We willen het zo groen mogelijk doen, maar de weg daarnaartoe is soms lang”, zei hij eerder. “Als je iets wil toepassen, heb je minimaal drie jaar onderzoek nodig om zeker te weten dat het een weg is die we in kunnen slaan.”

“Daarnaast gaat het niet om gif, maar om goedgekeurde, legale middelen die ook in de akkerbouw worden gebruikt. De keuringen voor een middel en bijbehorende protocollen zijn zeer streng. De Nederlandse eisen en protocollen zijn het strengst van Europa.”