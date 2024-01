Reizigers Eurostar Amsterdam-Londen zes uur vast

Een Eurostar-trein van Amsterdam naar Londen met ongeveer 360 passagiers aan boord heeft zes uur lang stilgestaan in Machelen, ten noorden van Brussel, door een onbekend technisch probleem.

De trein kwam vrijdag rond 20.30 uur tot stilstand. Er was wel elektriciteit en verwarming in de trein. Toen de passagiers uiteindelijk in Brussel-Zuid aankwamen, was het volgens Eurostar te laat om nog naar Londen te reizen. De onfortuinlijke reizigers kregen drank en eten en hun hotelaccommodatie wordt terugbetaald.

De betrokken passagiers konden zaterdagochtend een trein naar Londen nemen. Eurostar onderzoekt momenteel nog de oorzaak van het incident. Vrijdag kwam het tot talrijke problemen op de verbinding Amsterdam-Brussel. Treinen vielen uit of reden met forse vertraging.