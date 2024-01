Vermiste vrouw zwaargewond gevonden op zolder woning, man opgepakt

Een vermiste vrouw is zaterdagochtend zwaargewond teruggevonden op de zolder in haar woning aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Zwijndrecht. Een 73-jarige man is opgepakt, meldt de politie. De twee woonden daar samen. Zijn rol wordt onderzocht.

De vrouw werd vrijdagavond als vermist opgegeven door een naaste van haar. De politie is daarna gaan zoeken, onder meer op het water. Toen ze zaterdagochtend werd gevonden was ze er volgens de politie “niet best aan toe”. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De regionale omroep Rijnmond schrijft dat de vrouw volgens buurtbewoners in een kist werd gevonden.