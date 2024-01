Baas OM: activisten beter thee brengen dan strafrecht erbij halen

Te veel zaken blijven al op de plank liggen om ook milieuactivisten die snelwegen blokkeren, zoals onlangs op de A10, te vervolgen. Dat stelt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie in het programma WNL Op Zondag. Volgens Rinus Otte helpt het bij wijze van spreken meer om de activisten “uit hartelijkheid” gratis koffie en thee te brengen zonder mobiel toilet, “dan dat je het strafrecht erbij haalt”.

“We vissen in een oceaan vol onrecht. We hebben onvoldoende vissersboten om alle onrecht op te hengelen en om daarvoor een veroordeling te krijgen”, zegt de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Volgens Otte zoeken de milieuactivisten een “martelaarsrol” en willen ze graag een boete om daar weer mee naar de rechter te kunnen. “Je kan dat niet met het strafrecht oplossen, omdat we al veel te veel zaken hebben die zijn blijven liggen.”

In de Tweede Kamer werd eerder deze week kritiek geuit, waaronder door een aantal formerende partijen, over het vrijuitgaan van milieuactivisten die bij een actie eind 2022 over hekken klommen en op het verboden terrein van Schiphol rondliepen. Ook de bijna vierhonderd mensen die in december op de A10 bij Amsterdam werden aangehouden, zijn bijna allemaal dezelfde dag weer zonder straf heengezonden.

Demissionair justitieminister Dilan Yesilgöz gaf in de Kamer aan dat ze met het OM zal bespreken hoe dit soort illegale acties beter aan te pakken zijn, waarbij het demonstratierecht zou worden misbruikt.

Extinction Rebellion wil op 3 februari de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag en op zaterdag 24 februari de A10 opnieuw blokkeren.