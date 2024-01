Formatiegesprekken maandagmiddag hervat

PVV, VVD, NSC en BBB gaan maandagmiddag verder praten over de vorming van een nieuw kabinet. Informateur Ronald Plasterk heeft de vertegenwoordigers van de vier fracties uitgenodigd, zo is zondagmiddag bekendgemaakt.

Vorige week kwamen de fractievoorzitters en hun secondanten al een paar keer bij elkaar, telkens zonder inhoudelijke mededelingen te doen over de inhoud van de gesprekken en de vorderingen. De PVV doorbrak woensdag de afgesproken ‘radiostilte’, nadat de VVD-fractie in de Eerste Kamer dinsdagavond had laten weten de door de PVV verfoeide spreidingswet te gaan steunen. “We hebben een serieus probleem”, zei PVV-leider Geert Wilders daarover woensdag tegen de verzamelde pers.

Wilders en andere PVV’ers noemen de spreidingswet altijd de ‘dwangwet’, omdat gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te nemen als ze dat blijven weigeren. De VVD-fractie in de Tweede Kamer stemde tegen de wet, die is bedoeld om asielzoekers evenwichtig over alle Nederlandse gemeenten te verdelen. De liberale fractie in de Eerste Kamer gaat dinsdag unaniem voorstemmen. Daarmee is er een ruime meerderheid voor de wet.