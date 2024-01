In Lelystad is zondagochtend een steekincident geweest. Een persoon is daarbij gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het incident vond rond 11.00 uur plaats in een woning aan de Apolloweg. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in de woning.