De politie heeft zondagochtend vroeg meerdere verdachten aangehouden in verband met een schietpartij in een woning aan de Benningweg in de Groningse plaats Harkstede. De schietpartij vond rond 04.30 uur plaats. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.

De verdachten vluchtten na de schietpartij in een auto. Maar de politie wist even later toch een aantal van hen te arresteren. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident.