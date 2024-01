Aanbesteding renovatie Van Brienenoordbrug opnieuw om hoge kosten

Rijkswaterstaat gaat de aanbesteding van de renovatie van de Van Brienenoordbrug op snelweg A16 bij Rotterdam opnieuw doen. Tot nu toe heeft zich slechts een partij, een consortium van bedrijven, gemeld die een bod heeft ingediend, maar de bieding is voor het Rijk niet te betalen. Het gevolg is dat de grote opknapbeurt vier jaar later dan in het aanvankelijk geplande tijdvak 2025-2027 zal gebeuren, verwacht Rijkswaterstaat.

De brug, waarvan de eerste boog stamt uit 1965, is aan het eind van zijn levensduur en is dringend aan groot onderhoud en vervanging toe. In de plannen wordt het oudste boogdeel vervangen door een nieuwe en wordt het andere brugdeel, dat in 1989 werd toegevoegd, gerenoveerd.

Dagelijks rijden ongeveer 230.000 voertuigen over de brug. Per jaar passeren ongeveer 120.000 schepen en gaat de brug honderd keer open voor de scheepvaart.

“We werken een nieuwe aanpak uit voor de vernieuwing van de brug, waarin de risico’s voor de markt acceptabel zijn”, meldt Rijkswaterstaat. “Daarna zal het project in een andere vorm opnieuw aanbesteed worden.”

“De kosten in de bouw zijn de afgelopen jaren gestegen en deze stijgen nog steeds”, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan de Kamer. “Het uitvoeren van projecten wordt hierdoor duurder, zeker ook als het gaat om grote infrastructuurprojecten die gepaard gaan met risico’s.”

Harbers stelt dat aannemers steeds terughoudender zijn in het nemen van risico’s. “Het komt niet vaak voor dat Rijkswaterstaat in een gevorderd stadium een aanbesteding afbreekt. Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven keuzes maken waar ze hun schaarse capaciteit inzetten. De voorkeur gaat dan uit naar het inschrijven op projecten met een minder hoog risicoprofiel, waardoor de concurrentie op grote complexe projecten vermindert.”