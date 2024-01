Bas Eickhout voorgedragen als lijsttrekker GroenLinks-PvdA

Bas Eickhout is unaniem voorgedragen als lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA bij de komende verkiezingen op 6 juni voor het Europees Parlement. De leden van beide partijen mogen zich de komende anderhalve week uitspreken over de keuze.

Hij is volgens de lijsttrekkerscommissie een “gezaghebbend lid van het Europees Parlement en heeft bewezen hoe je een groener en socialer Europa dichter bij kan brengen”. Eickhout noemt de voordracht “een grote eer”. Volgens hem zijn PvdA en GroenLinks de afgelopen jaren steeds nauwer gaan samenwerken in het EP. “Nu extreemrechts op de deur klopt, is het belangrijk deze samenwerking verder te intensiveren, ook als voorbeeld voor andere progressieve partijen in het Europees Parlement.”

Eickhout zit sinds 2009 in het Europees Parlement voor GroenLinks en was in 2014 en 2019 lijsttrekker voor die partij. Hij houdt zich in het Europees Parlement vooral bezig met klimaat, milieu en economische zaken. De leden van GroenLinks en de PvdA kunnen tot en met 31 januari stemmen over de voordracht van Eickhout.