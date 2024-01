Bruins Slot vraagt Israël preciezer te zijn bij Gaza-aanvallen

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot heeft in Brussel haar Israëlische collega Israel Katz gezegd dat Israël “met chirurgische precisie” moet optreden in de Gazastrook. Ze had het gesprek met Katz in de context van de maandelijkse vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

“We zien nu gewoon veel vrouwen, veel kinderen die tijdens deze gevechten overlijden. Dat moet minder zijn”, antwoordde Bruins Slot na afloop van de vergadering op de vraag van de pers of Israël het oorlogsrecht respecteert. De vraag wat dan wel een aanvaardbaar aantal burgerslachtoffers zou zijn, is volgens de bewindsvrouw “natuurlijk niet zomaar te bepalen”. Ze zegt dat het hier “uiteindelijk gaat om een gevecht tussen Hamas en Israël waarbij ook Hamas nog steeds doorvecht en granaten afvuurt”.

De vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken was ditmaal een bijzondere editie omdat er veel collega’s aanschoven uit Arabische landen als Saoedi-Arabië en Egypte. In aparte vergaderingen waren er bovendien aan het begin van de dag ontmoetingen met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz en aan het einde van de dag met de buitenlandminister van de Palestijnse Nationale Autoriteit Riyad al-Maliki. Al deze gasten waren door de EU-buitenlandchef Josep Borrell uitgenodigd om samen met de 27 EU-ministers te overleggen over de situatie in Gaza.

Volgens Borrell moet de EU niet alleen nadrukkelijk samenwerking zoeken met landen uit de regio, maar zelf ook concreter worden. Onder meer door niet langer aan te dringen op een ‘vredesproces’ tussen Israël en de Palestijnen. “Want wat is vrede, over welke soort vrede heb je het?”, aldus Borrell over deze term. Borrell wil liever dat de EU voortaan zegt wat ze wil en daarom spreekt van een “tweestatenoplossing-proces” in plaats van een “vredesproces”.

Probleem is dat de hoofdrolspelers van het huidige conflict, Israël en Hamas, op dit moment niet voor deze tweestatenoplossing voelen. Maar wat Borrell betreft moeten de EU-landen, met hulp van Arabische landen, hier toch op blijven aandringen.

Daar is Bruins Slot het mee eens. “Het is heel belangrijk dat het wel gebeurt. Uiteindelijk is er alleen maar een politieke oplossing voor de strijd die nu plaatsvindt. Dat er een veilig Israël is, dat er echt op kan vertrouwen dat het niet langer wordt aangevallen. Maar ook een levensvatbare Palestijnse staat, omdat de Palestijnen daar ook recht op hebben.”