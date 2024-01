Burgemeester Jaap Velema van Ter Apel wint Machiavelliprijs

Burgemeester Jaap Velema van Ter Apel krijgt dit jaar de Machiavelliprijs, heeft Stichting Machiavelli maandag bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een “opmerkelijke prestatie” op het gebied van publieke communicatie heeft geleverd. De toekenning van de prijs aan Velema is “tevens een erkenning voor de gehele gemeenschap in Ter Apel”, aldus de stichting.

“Burgemeester Velema communiceert helder en scherp. En toch niet polariserend ondanks het zeer gevoelige onderwerp”, zo luidt het juryrapport. “Hij bedient zich van verschillende communicatiemiddelen om het verhaal van zijn gemeente en de belangen van haar inwoners op de agenda te krijgen. Tegelijk weet hij zo aandacht te vragen voor de problemen in de asielopvang.”

De burgemeester blijft zich volgens de stichting “onvermoeibaar inzetten voor de belangen van iedereen in zijn gemeente. Ook voor de mensen die letterlijk buiten moesten slapen door het vastlopende beleid in Den Haag.” Het juryrapport vervolgt: “Ondanks soms oplopende spanningen leeft Ter Apel al jaren met het aanmeldcentrum in de gemeente. De wijze waarop de gemeenschap in Ter Apel dit al jarenlang draagt is een voorbeeld voor veel andere, en veel grotere gemeenten.”

Velema ontvangt de prijs op 14 februari uit handen van de voorzitter van Stichting Machiavelli, Marja Wagenaar, in Nieuwspoort in Den Haag. Het is de 35e keer dat de prijs wordt uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder anderen Johan Remkes, Gerrit Hiemstra, Marion Koopmans en Diederik Gommers en journalistiek collectief Bellingcat.