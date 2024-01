Formatieoverleg hervat, Plasterk praatte koning bij over situatie

PVV, VVD, NSC en BBB zijn maandagmiddag onder leiding van informateur Ronald Plasterk weer verder gegaan met hun gesprekken over de mogelijke vorming van een nieuwe coalitie. Bij de inloop wilden de partijleiders en hun secondanten amper iets kwijt. Afgesproken is dat de partijen inhoudelijk niks zeggen zolang het overleg nog loopt.

Plasterk is eerder maandag langs geweest op paleis Noordeinde waar hij koning Willem-Alexander bijpraatte over de kabinetsformatie. Hij deed dat voor het eerst in deze rol. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de informateur “op gezette tijden” de koning informeert over zijn werkzaamheden. Dat gebeurt in opdracht van de Tweede Kamer. Het staatshoofd is lid van de regering.