Geen treinen rond Utrecht door stroomstoring

Door een stroomstoring is het treinverkeer rondom Utrecht ontregeld. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Den Bosch en Utrecht, meldt ProRail. Ook gaan er tussen Schiphol en Utrecht geen treinen en rijden er minder treinen tussen Utrecht en Arnhem.

Volgens een woordvoerder ging het om een kortstondige stroomstoring tussen Utrecht en Amsterdam. Die stroomstoring is inmiddels voorbij, maar door die stroomstoring zijn er andere verstoringen ontstaan die nog niet zijn opgelost. Zo is er geen sein- en wisselbediening mogelijk, waardoor het treinverkeer ook op andere trajecten rondom Utrecht ontregeld is. Door de storing zijn op verschillende plekken treinen gestrand. Om hoeveel het gaat, en hoeveel reizigers vastzitten, kan de woordvoerder niet zeggen.

Hoelang de problemen gaan duren is “lastig te zeggen”, aldus de woordvoerder. “Het kan ineens verholpen zijn, maar het kan ook nog even duren.”