Grote stroomstoring in Amsterdam

In Amsterdam is maandagochtend een grote stroomstoring. Een deel van het centrum is getroffen, net als een groot deel van het westen van de stad. Dat is te zien op een kaartje van netbeheerder Liander. Het gaat om zeker 21 postcodegebieden. Ook het Museumplein heeft last van de storing.

Vervoerder GVB meldt dat de meeste trams niet rijden door de stroomstoring. In een deel van Amsterdam geven de schermen geen informatie. Ook bussen kunnen uitvallen. De metro’s rijden nog volgens de dienstregeling. De politie laat weten dat ze extra eenheden hebben ingezet op straat. Zij surveilleren bijvoorbeeld op drukke kruispunten waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan doordat stoplichten niet werken door de storing. Ook de brandweer meldt op X druk bezig te zijn met hulpverlening.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Een monteur is onderweg, zegt Liander. De verwachte eindtijd van de storing is 11.45 uur.