Haagse rechtbank: 12 jaar cel voor commandant Syrische militie

De rechtbank in Den Haag heeft maandag de 36-jarige Syriër Mustafa A. veroordeeld tot twaalf jaar cel voor misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, gepleegd in zijn vaderland tussen 2011 en 2017. A. was lid van Liwa al-Quds, een militie met nauwe banden met het Syrische regime van president Bashar al-Assad. Het Openbaar Ministerie had zeventien jaar cel tegen hem geëist.

A. kwam in 2020 als asielzoeker naar Nederland en werd in mei 2022 in zijn woonplaats Kerkrade opgepakt. Het is voor het eerst dat de Nederlandse justitie een verdachte heeft vervolgd die aan de kant van het Syrische regime stond. De politie spoorde hem op na een paar tips.

Volgens de rechtbank droeg Liwa al-Quds bij “aan de voortdurende staatsagressie en repressie in Syrië jegens de burgerbevolking”. Demonstraties werden neergeslagen, oppositieleden en burgers gearresteerd. Het geweld was wijdverbreid en werd stelselmatig uitgevoerd; daarmee is er sprake van misdrijven tegen de menselijkheid, aldus de rechtbank.

De militie is volgens de rechter een criminele organisatie die het oogmerk heeft om oorlogsmisdrijven te plegen, waaronder plundering en geweld tegen burgers. A. heeft een leidinggevende rol binnen die organisatie gehad, oordeelt de rechtbank.