Liander: 68.000 aansluitingen getroffen door storing Amsterdam

Netbeheerder Liander meldt dat 68.000 aansluitingen zijn getroffen door de grote stroomstoring in Amsterdam. Zeker 41 straten in 21 postcodegebieden hebben last van de storing. Het gaat onder andere om een groot deel van Amsterdam-West en Nieuw-West, en een deel van het centrum.

Door de stroomstoring rijden de meeste trams niet en ook bussen kunnen uitvallen, meldt vervoerder GVB. Pont Zaandam is uit de vaart. Op de website van Liander is te lezen dat de stroomstoring rond 11.45 uur verholpen zou moeten zijn.