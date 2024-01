Meetsysteem kerncentrale Borssele verbeterd na dreiging dwangsom

Het systeem om de straling aan de rand van de kerncentrale Borssele in Zeeland te meten, is in de afgelopen maanden verbeterd. Dat gebeurde nadat de toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling, had gedreigd met een dwangsom. Voor mens en milieu is er geen gevaar geweest, benadrukt de waakhond.

De autoriteit had in juli vorig jaar een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van de kerncentrale, energiebedrijf EPZ. Dat had een meetsysteem laten bouwen, zodat de mensen in de controlekamer van de kerncentrale continu kunnen zien hoeveel straling vrijkomt. Dat systeem werkte echter nog niet zoals afgesproken, zagen inspecteurs van de ANVS. Dat kwam door “hardware- en ICT-problemen”.

EPZ kreeg toen de opdracht het probleem op te lossen. Bij een herinspectie in augustus was dat nog niet gelukt, en daarom kwam de toezichthouder met de last onder dwangsom. EPZ moest de problemen binnen een maand verhelpen, anders moest het bedrijf 20.000 euro per overtreding betalen, tot maximaal 100.000 euro, waarbij in een maand tijd maximaal één overtreding kon worden vastgesteld.

De autoriteit had geen vertrouwen dat EPZ zonder die dreiging orde op zaken zou stellen. Dat was gebaseerd “op de houding van EPZ sinds de inspectie en de traagheid in de genomen acties”, staat in een brief die maandag naar buiten is gebracht.

Een maand na de mededeling, bij een controle in september, was het meetsysteem wel op orde. EPZ hoefde dus niets te betalen. De last onder dwangsom blijft nog wel gelden, om zeker te zijn dat het systeem goed blijft werken.