Minister tempert hoop op werk aan N35 in deze kabinetsperiode

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) tempert de verwachtingen van partijen dat deze kabinetsperiode nog geld vrijgemaakt kan worden voor werkzaamheden aan de N35. Die loopt van Zwolle naar Enschede. Harbers zegt een komend kabinet niet budgettair in de weg te willen zitten. Bovendien is er waarschijnlijk geen stikstofruimte voor de werkzaamheden, zelfs niet als die in afgeslankte versie doorgaan.

Het was de bedoeling dat de N35 zou worden aangepakt. De weg wordt steeds drukker en daarmee steeds onveiliger. Maar samen met zestien andere projecten werd de N35 gepauzeerd: het kabinet achtte de projecten mede door stikstof niet kansrijk genoeg, en besloot het geld dat ervoor gereserveerd was in te zetten voor onderhoud.

PVV, VVD, NSC en BBB, die onderhandelen over een nieuwe coalitie, willen dat de N35 alsnog op de schop gaat. De partijen willen vooral dat de weg niet langer dwars door het dorp Mariënheem loopt, maar eromheen. De partijen hebben een voorstel ingediend om hier 94 miljoen euro voor vrij te maken.

Maar Harbers kan het nu “simpelweg niet mooier maken dan het is”. Zelfs als alleen wordt gewerkt aan de rondweg, is er sprake van “een stikstofopgave”. Ook ziet de minister nu geen financiële ruimte voor het project. “Ik ben zeer begaan met Mariënheem”, zegt hij. Het schrappen van dit project, vindt hij dan ook “extra pijnlijk”. Maar de keuze om geld vrij te maken voor de werkzaamheden, wil hij aan een volgend kabinet overlaten.

De komende dagen debatteert de Tweede Kamer verder over de begroting van het ministerie van Infrastructuur. Dan zal ook het voorstel van de vier partijen om bijna 100 miljoen euro vrij te maken verder aan bod komen.