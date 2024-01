Ministerie boos over brief anonieme ambtenaren bij rechtszaak

Anonieme ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken bekritiseren in een brief de rol van het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte in de Gaza-oorlog. Buitenlandse Zaken is verbolgen. “Deze brief is uiterst kwalijk” en “volkomen ongepast”, aldus het ministerie.

In de brief wordt de bemoeienis van het ministerie van Rutte “uiterst opmerkelijk” genoemd, aldus NRC die erover bericht. Algemene Zaken zou onder meer aan de Directie Juridische Zaken bij Buitenlandse Zaken hebben gevraagd: “Wat kunnen we zeggen zodat het lijkt alsof Israël geen oorlogsmisdaden begaat?” Volgens Buitenlandse Zaken is er nooit zo’n verzoek niet gedaan. “Dat verzoek of iets van die strekking is er nooit geweest.”

De brief maakt deel uit van het hoger beroep van Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum tegen de Staat om de export van onderdelen van het gevechtsvliegtuig F-35 naar Israël te stoppen. Een woordvoerder van Oxfam bevestigt het bestaan en inhoud van de brief. De zaak dient maandag.

Ook zou er onenigheid zijn tussen Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken, stellen de briefschrijvers. In december zou het ministerie van Hanke Bruins Slot vóór een VN-resolutie hebben willen stemmen, die opriep tot “het creëren van de voorwaarden voor een langdurige beëindiging van de vijandelijkheden”. Volgens NRC liet Algemene Zaken minuten voor de stemming weten hiermee niet akkoord te gaan.

De reactie van Buitenlandse Zaken is opmerkelijk omdat het om een zaak gaat die onder de rechter is. Normaliter wordt daar nooit op ingegaan. “Het ministerie werpt de beschuldigingen die erin staan ver van zich. De briefschrijvers doen aantijgingen en geven citaten waar het ministerie zich totaal niet in herkent”, aldus de verklaring van Buitenlandse Zaken.