Nieuwe Nederlandse missie in Irak begonnen

In Irak zijn zo’n 145 militairen van de Luchtmobiele Brigade een nieuwe missie begonnen. Ze beveiligen in en rond de hoofdstad Bagdad de adviseurs van de NAVO-missie. De spanningen in het land zijn opgelopen sinds de oorlog in Gaza begon.

De Nederlandse compagnie is sinds maandag compleet. De NAVO-missie is bedoeld om de veiligheidssector te versterken. Op 1 mei wordt de Nederlandse brigadegeneraal Cas Schreurs bevelhebber van de missie. Dan stuurt Defensie ook nog drie Chinook-transporthelikopters met een 120-koppig detachement.

De nieuwe missie kreeg maandag bezoek van demissionair minister Kajsa Ollongren van Defensie. “De onrust in Irak en elders in de regio onderstreept het belang van onze aanwezigheid”, liet de bewindsvrouw op X weten. Ze voerde ook overleg met onder anderen premier Mohammed Shia al-Sudani.

Het dreigingsniveau is hoog in het land. Amerikaanse militaire bases liggen daar sinds de oorlog in Gaza begon geregeld onder vuur. Pro-Iraanse milities zijn verantwoordelijk voor vele tientallen aanvallen. Iran vuurde vorige week ook raketten af op Irak. Daarbij kwam in Erbil een Nederlandse baby om.

Defensie denkt dat de aanvallen van de milities doorgaan zolang de strijd duurt tussen Israël en Hamas. Op de bases zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. “Deze maatregelen bieden vooralsnog afdoende bescherming voor het personeel en het materieel”, schreef het kabinet vorige maand aan de Kamer. Als de zaak escaleert zal de NAVO-missie worden afgebouwd.

Nederlandse militairen zijn al jaren actief in Irak. De afgelopen jaren waren ze onder meer betrokken bij de bescherming van de internationale luchthaven van Erbil en trainden ze Koerdische strijders.