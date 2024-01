Onderzoek naar veiligheidschecks AIVD na lek bij NCTV

De toezichthouder van veiligheidsdiensten stelt een onderzoek in naar de manier waarop de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD zogeheten veiligheidsonderzoeken uitvoert. Daarbij wordt vooraf onderzocht of een persoon die een vertrouwensfunctie gaat uitvoeren, integer en betrouwbaar is. Aanleiding is de zaak waarvoor afgelopen najaar twee medewerkers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn opgepakt. Zij worden verdacht van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma in een brief op de hoogte gesteld van het onderzoek. Waarom de toezichthouder een onderzoek nodig vindt, staat niet vermeld. Behalve naar de veiligheidsonderzoeken gaat de CTIVD ook kijken naar de manier waarop de AIVD haar zorgplicht invult als ze staatsgeheime informatie verstrekt aan de NCTV.

Daarbovenop zal worden doorgelicht hoe de geheime dienst haar taken vervult als National Security Authority (NSA). Deze taak is ondergebracht bij de AIVD en houdt in dat er wordt toegezien op de verwerking van bepaalde informatie van de NAVO en de EU door Nederlandse overheidsorganisaties. Indien mogelijk wordt ook gekeken naar de militaire evenknie van de AIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, meldt de toezichthouder in de brief.