Ruim 5000 Nederlandse militairen doen mee aan grote NAVO-oefening

Nederland neemt de komende maanden met ruim 5000 militairen deel aan de grootscheepse NAVO-oefening Steadfast Defender 2024. Dat bevestigt een woordvoerder van Defensie na een bericht van RTL Nieuws.

Zo’n 90.000 militairen uit de 31 NAVO-lidstaten trainen van februari tot en met mei op verschillende plaatsen in Europa op de reactie van het bondgenootschap bij een eventuele aanval op een van zijn lidstaten. Artikel 5 van het NAVO-verdrag verplicht in dat geval de overige lidstaten om te hulp te schieten.

Het is daarmee de grootste oefening in NAVO-verband sinds het einde van de Koude Wereldoorlog. Het risico dat de NAVO betrokken raakt bij een oorlog is flink toegenomen door de Russische invasie in Oekraïne, bijna twee jaar geleden. Verscheidende NAVO-kopstukken waarschuwden de afgelopen week dat de lidstaten zich daar beter op moeten voorbereiden.

Drie Nederlandse gevechtsbrigades van de landmacht oefenen vanaf begin april samen met hun Duitse collega’s op met name het snel verplaatsen van eenheden over grote afstand. Zij verplaatsen zich van Nederland, via Duitsland en Polen, naar Litouwen. Zij nemen zo’n 1000 voertuigen mee, waaronder 175 gepantserde infanteriegevechtsvoertuigen.

Ook de marineschepen Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Karel Doorman komen in actie. De Nederlandse marine draagt 850 militairen bij, onder wie ruim 300 mariniers.