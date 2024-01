Treinreizigers kunnen maandagochtend niet in- en uitchecken op station Sloterdijk in Amsterdam. Ook de verlichting in het station is uitgevallen, meldt de NS. De problemen zijn het gevolg van de stroomstoring die een groot deel van Amsterdam heeft getroffen.

Reizigers kunnen bij de klantenservice terecht met vragen en meldingen en personeel van NS helpt reizigers die niet kunnen in- of uitchecken, aldus een NS-woordvoerder.