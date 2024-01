Tweede ‘Vlaardingenoverleg’ na golf van explosies

Burgemeesters van gemeenten die vallen onder de politie-eenheid Rotterdam hebben maandagavond een tweede zogeheten ‘Vlaardingenoverleg’ gehouden. Samen met de politie en de hoofdofficier van justitie is er onder meer besproken welke incidenten er zijn geweest en welke acties er worden ondernomen, zo laat een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen weten.

Door de toename van excessief geweld en de vele explosies in Vlaardingen en Rotterdam ontstond het idee om regelmatig samen te komen met burgemeesters, politie en het OM uit de Rotterdamse regio. Op initiatief van de burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijbenga, was afgelopen december het eerste overleg.

Het aanpakken van de aanslagen is voor de burgemeesters nog steeds “topprioriteit”, zo blijkt uit de tweede bijeenkomst. De bestuurders maken niet bekend welke maatregelen er worden genomen, behalve dat het naast repressieve ook om preventieve maatregelen gaat. Verder is besloten dat het Vlaardingenoverleg blijft voortbestaan. Wanneer de volgende bijeenkomst is, is nog niet bekend.

In Vlaardingen waren vorig jaar meerdere ontploffingen waarbij dezelfde persoon, een loodgieter, vermoedelijk het doelwit was. In de Oostwijk zijn de beveiligingsmaatregelen uitgebreid nadat er meerdere explosies waren bij een bedrijfspand in de Koninginnestraat. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Ook dit jaar zijn er al meerdere explosies geweest in Vlaardingen.