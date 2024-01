Vier minderjarigen opgepakt voor meerdere explosies in Kaatsheuvel

De politie heeft vier minderjarigen aangehouden voor meerdere explosies in Kaatsheuvel (Noord-Brabant) vorig jaar november en december. Twee minderjarigen zijn thuis aangehouden en twee anderen hebben zich op het politiebureau gemeld, laat de politie maandag weten. De politie denkt dat het viertal in wisselende samenstelling bij de incidenten betrokken was.

De laatste explosie vond plaats op 3 december bij een woning aan De Bogaert. De voordeur raakte door vuurwerk zwaar beschadigd. Ook liep het plafond van de woning schade op. De bewoners waren op dat moment thuis, maar raakten niet gewond. De explosie had ook gevolgen voor een kerk aan de overkant, daar waren enkele glas-in-loodramen beschadigd door de ontploffing.

Op 1 december werd er volgens de politie met vuurwerk een zoutbak op het Ferdinand Bolplein vernield. Daardoor was er ook in de omgeving flinke ravage ontstaan. En op 25 november werden bij een flat aan de Pannenhoef cobra’s afgestoken. De ingang van het pand was door de explosie beschadigd geraakt.

De verdachten moeten zich later verantwoorden bij de rechter, aldus de politie.