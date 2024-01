Vijlbrief: herzien oude schadegevallen door gaswinning ‘complex’

De kans lijkt klein dat Groningers met grote aardbevingsschades die in het verleden niet of slechts ten dele zijn vergoed, een herbeoordeling en daardoor meer geld krijgen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) laat daar mede op verzoek van de Tweede Kamer nog onderzoek naar doen, maar waarschuwt alvast dat het probleem “complex” is.

Voordat onafhankelijke experts de afhandeling van de schade als gevolg van de gaswinning in Groningen op zich namen, was de NAM daar zelf voor verantwoordelijk. Dat leidde voor veel gedupeerden tot slepende procedures waarbij zij aan het einde van de rit met lege handen stonden of slechts een deel van hun schade vergoed kregen.

Nu het inmiddels demissionaire kabinet heeft besloten dat de schadeafhandeling “milder, makkelijker en menselijker” moet, wilde de Kamer van Vijlbrief weten of dit ook met terugwerkende kracht voor deze gedupeerden kan worden geregeld. De staatssecretaris zegt die vraag goed te begrijpen, maar wijst ook op de grote verschillen binnen deze groep.

Voor mensen met relatief kleine schades, kan een al bestaande regeling wellicht uitkomst bieden. Daarmee kan het ontvangen schadebedrag worden aangevuld tot 10.000 euro, het bedrag waarop ook andere gedupeerden met vergelijkbare schades aanspraak kunnen maken.

Ingewikkelder wordt het voor mensen met veel grotere schades. Alleen al omdat de manier waarop de NAM schades registreerde “verre van eenduidig” is gebleken. Ook is bijvoorbeeld de vraag of al deze gedupeerden zelf alle bonnetjes bewaard hebben. De zoektocht naar een oplossing leidt daardoor vooral nog tot “praktische en reële uitvoeringsvraagstukken”.