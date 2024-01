Burgemeester Velema over Ter Apel: het is nu aan ministerie en COA

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vertrouwt erop dat het ministerie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uitvoering geven aan de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dinsdag in de rechtbank in Groningen dat het COA het maximumaantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel niet meer mag overschrijden. “Het is nu aan en om gezamenlijk op te treden in hoe ze het probleem gaan oppakken”, zei Velema na afloop. “De verantwoordelijkheid ligt vooral bij de politiek, niet bij de gemeente.”

Volgens Velema is de uitspraak “het begin van de oplossing”, waarbij hij ook verwees naar de spreidingswet die dinsdagmiddag in de Eerste Kamer is aangenomen. “We kunnen nu weer met elkaar vooruit. Maar we weten ook dat dat niet gelijk morgen geregeld is.”

De gemeente Ter Apel had het kort geding aangespannen tegen het COA en geëist dat het COA zich houdt aan de afspraken. Regelmatig zitten er meer dan 2100 mensen en volgens de gemeente waren er het in de afgelopen tijd soms ongeveer 2500. Dat leidt tot overlast in Ter Apel en andere dorpen in de omgeving.