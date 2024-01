COA wil met spreidingswet snel stappen zetten

Het invoeren van de spreidingswet kost tijd, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hoopt dat nu meer gemeenten snel aan de slag gaan. Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker noemt het “geweldig nieuws” dat een meerderheid van de Eerste Kamer met de nieuwe wet heeft ingestemd. “Onze bewoners en medewerkers zijn ontzettend toe aan perspectief hoe we tot een oplossing gaan komen om uit de crisisstand te raken waar we al veel te lang in zitten. De spreidingswet gaat daarbij helpen.”

De wet gaat op 1 februari in en moet ervoor zorgen dat de opvang van asielzoekers eerlijk wordt verdeeld over alle gemeenten in het land. “Komend jaar wordt een overgangsjaar op weg naar meer stabiliteit”, zegt Schoenmaker. “Voorlopig zijn we nog niet af van de noodopvang, maar we vertrouwen erop dat, met de duidelijkheid van de wet, regio’s die nog onvoldoende asielopvang hebben snel gaan handelen.”

Het COA heeft nu 159 noodopvanglocaties en 86 reguliere. De spreidingswet zorgt op termijn voor structurele, meer kwalitatieve locaties, waar volgens het COA asielzoekers in alle rust de procedure kunnen doorlopen en beginnen aan hun toekomst in Nederland of daarbuiten. Maar ook waar de COA-medewerkers onder normale omstandigheden hun werk kunnen doen.

De organisatie bereidt zich al enige tijd voor op de komst van de spreidingswet. Samen met provincies en gemeenten gaat het COA aan de slag. “Nog voor 1 februari maakt de staatssecretaris de provinciale opvangopgave en indicatieve verdeling van opvangplekken per gemeente bekend”, aldus het COA.

Komend jaar verwacht het COA een tekort aan 10.000 tot 20.000 opvangplekken. De organisatie zet eerst in op het verlengen van de opvang op locaties waarvan de looptijd afloopt, maar kijkt ook welke noodopvanglocaties en tijdelijke gemeentelijke opvang kunnen worden omgezet naar reguliere opvang. Uiteindelijk zijn er ook nieuwe locaties nodig.