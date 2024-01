Deel gemeenten wacht uitwerking spreidingswet af

Meerdere gemeenten wachten af wat de gevolgen van de spreidingswet zijn als die wordt aangenomen, zo blijkt uit een rondgang langs tientallen gemeenten. De verwachting is dat de wet dinsdag een meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Daarmee moet de opvang van asielzoekers eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn ook gemeenten die juist al hebben voorgesorteerd op de wet.

Oldenzaal zegt te gaan onderzoeken “wat de wet precies gaat betekenen voor onze gemeente” als deze door de senaat komt. De gemeente in Overijssel heeft in het verleden asielzoekers opgevangen, maar doet dat nu niet. “De mogelijkheden hiervoor binnen onze gemeente zijn beperkt”, zegt een woordvoerder. Dat geldt ook voor het Noord-Hollandse Castricum, waar ruimte “schaars” is. Ook die gemeente wacht voorlopig af. “De spreidingswet is er nog niet en het is niet duidelijk hoe het nieuwe kabinet er mee omgaat.”

Verschillende gemeenten, waaronder het Brabantse Heusden, Stichtse Vecht (Utrecht) en Voorschoten (Zuid-Holland), volgen de ontwikkelingen in Den Haag nauwlettend en nemen maatregelen als meer duidelijk is. Maastricht vangt nu achthonderd asielzoekers op. Mocht meer opvang nodig zijn, dan gaat de Limburgse gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Rijswijk (Zuid-Holland) en Beek (Limburg) zeggen te wachten op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). “Dan wordt er per keer gekeken naar de haalbaarheid, waaronder op welke termijn de opvang mogelijk zou zijn”, zegt een woordvoerder van de gemeente Rijswijk.

Uit de rondgang blijkt dat er ook gemeenten zijn die al rekening hebben gehouden met de spreidingswet. Zoals de Gelderse gemeente Renkum, die in overleg met het COA op zoek is naar een nieuwe locatie waar asielzoekers minimaal vijf jaar kunnen verblijven. Ook Hilversum is voor de zomer al in gesprek gegaan met inwoners. Mede op basis daarvan is een asielaanpak opgesteld met voorwaarden en suggesties om 360 asielzoekers in Hilversum “op een goede manier op te vangen”. Bloemendaal is naar eigen zeggen “in een vroeg stadium” begonnen met zoeken naar geschikte locaties om aan de opgave van de aanstaande wet te voldoen. De gemeente heeft twee locaties aangedragen bij het COA die in totaal opvang moeten bieden aan negentig asielzoekers.

Verschillende gemeenten die al asielzoekers opvangen, kijken naar andere mogelijkheden om extra opvang te regelen. Onder meer Deventer, Zeewolde, De Fryske Marren en Den Helder verwachten niet dat ze extra plekken moeten vrijmaken, omdat ze naar eigen zeggen al voldoen aan het gevraagde aantal op te vangen asielzoekers.

Een meerderheid van de gemeenteraad in Westland zegt tegen Omroep West niet van plan te zijn de spreidingswet uit te voeren.