Dijksma (VNG) over spreidingswet: komt nu aan op uitvoering

Nu de spreidingswet is aangenomen door de Eerste Kamer, komt het aan op de uitvoering en een goede samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en medeoverheden. Dat zegt Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

“Dat betekent dat gemeenten solidair en slagvaardig naar voren kunnen stappen en een bijdrage kunnen leveren bij het (tijdelijk) opvangen van asielzoekers”, laat de Utrechtse burgemeester weten.

Zoals verwacht stemde een meerderheid van de Eerste Kamer dinsdag in met de spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van de opvang van asielzoekers over alle gemeenten in het land.

De VNG overhandigde vorige week nog een petitie aan de Eerste Kamer, waarin ze samen met het COA en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een dringende oproep deed de wet aan te nemen. Diezelfde dag werd bekend dat de senatoren van de VVD – in tegenstelling tot de liberalen in de Tweede Kamer – de spreidingswet wilden steunen. Dat leidde tot een meerderheid in de Eerste Kamer.

Met het aannemen van de wet heeft de VNG “goede hoop dat hiermee de weg is ingeslagen om uit de opvangcrisis te komen”, staat in bericht van de koepelorganisatie van gemeenten in het land. Eind 2022 oordeelde de VNG nog dat het wetsvoorstel “onuitvoerbaar en ineffectief was”, maar na aanpassingen als gevolg van amendementen in de Tweede Kamer is hij nu “voldoende uitvoerbaar” voor gemeenten.