Gemeenten verwachten 1,1 miljard euro begrotingstekort in 2026

Gemeenten verwachten samen een begrotingstekort van 1,1 miljard euro te hebben in 2026, meldt accountantskantoor BDO. Gemeenten krijgen in dat jaar namelijk minder geld van het Rijk, maar hebben dan nog wel evenveel taken. Personeelstekorten bij gemeenten maken het daarnaast moeilijker om alle taken de komende jaren uit te voeren.

BDO kijkt elk jaar naar de financiële positie van alle Nederlandse gemeenten. De organisatie keek naar de jaarrekeningen over 2022 en de begrotingen tot en met 2027. Tot en met volgend jaar lijken de meeste gemeenten geen financiële problemen te krijgen. Ruim 9 op de 10 gemeenten hadden in 2022 namelijk een overschot en ook voor 2023 worden goede resultaten verwacht.

Maar in 2026 krijgen gemeenten samen ongeveer 3 miljard euro minder van het Rijk. Het jaar daarna verwachten gemeenten ook een miljard euro tekort te komen. “De taken en opgaven van gemeenten nemen toe, terwijl de financiële middelen afnemen. De balans is zoek”, zegt Rob Bouman van BDO. Van de ruim 340 gemeenten verwachten 284 lokale overheden een tekort voor 2026, aldus het onderzoek. Vorige week meldde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al op basis van dit onderzoek van BDO dat ruim 8 op de 10 gemeenten denken dat ze in 2026 en 2027 de begroting niet rondkrijgen. Er zijn maar 57 gemeenten die wel groene cijfers verwachten.

De onzekerheden van gemeenten blijven groot door onder meer de val van het kabinet vorig jaar en de bezuinigingen die er aankomen. “Er is nog geen overeenstemming over de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek vanuit het Rijk. Een lange formatie kan zelfs betekenen dat gemeenten ook bij het opstellen van de begroting 2025-2028 nog geen duidelijkheid hebben over het financieel perspectief vanaf 2026”, waarschuwt Bouman.

Gemeenten moeten er ook rekening mee houden dat er nog minder geld van het Rijk komt. Lokale overheden moeten wat Bouman betreft prioriteiten stellen en begrotingen zo realistisch mogelijk maken. “Gemeenten moeten keuzes maken. Niet alleen gebaseerd op financiën, maar gezien de krapte op de arbeidsmarkt, ook op uitvoerbaarheid.”