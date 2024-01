GL-PvdA wil 27 miljoen euro voor poliklinieken langdurige covid

GroenLinks-PvdA wil 48 miljoen euro extra uittrekken voor patiënten en zorgmedewerkers die kampen met langdurige covid. Kamerlid Julian Bushoff (GL-PvdA) heeft daartoe twee wijzigingsvoorstellen op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingediend. Van die 48 miljoen euro wil de fractie 27 miljoen euro besteden aan speciale poliklinieken voor patiënten met langdurige covidklachten.

Een Kamermeerderheid steunde begin oktober al een motie (van de ChristenUnie) om speciale poliklinieken te openen. Toenmalig zorgminister Ernst Kuipers zei toen niets te zien in aparte poliklinieken, omdat deze in zijn ogen geen meerwaarde zouden opleveren. Bushoff gaat nu proberen alsnog de komst van speciale poliklinieken tijdens de begrotingsbehandeling te regelen, via een amendement.

GroenLinks-PvdA wil ook dat er dit jaar geld wordt uitgetrokken voor zorgpersoneel dat tijdens het werk covid heeft gekregen en nog steeds langdurige covidklachten heeft. Hiervoor wil Bushoff 21 miljoen euro vrijmaken in de begroting voor 2024. Met dat geld moeten ook meer zorgmedewerkers een beroep op compensatie kunnen doen.

Na lang aandringen van de Tweede Kamer trok demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg) vorig jaar geld uit voor compensatie van zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf (maart tot en met juni 2020) ziek werden. Bushoff wil die periode verlengen tot januari 2021.

De Tweede Kamer buigt zich woensdag en donderdag over de VWS-begroting. Door het recente vertrek van zorgminister Kuipers zal Helder samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen het beleid verdedigen.