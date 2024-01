Meerderheid Nederlanders wil minder asielzoekers

Ruim zeven op de tien Nederlanders vinden dat Nederland minder asielzoekers zou moeten opnemen. Dat komt naar voren uit cijfers van Kieskompas. Die analyseerde ruim 800.000 antwoorden uit de stemhulp rond de Tweede Kamerverkiezingen.

De mening over asielopvang hangt sterk af van iemands leeftijd en opleidingsniveau. Zo vindt 85 procent van de Nederlanders met een praktische opleiding dat Nederland minder asielzoekers moet opnemen, onder mensen met een hbo of universitaire opleiding is dit 59 procent. Ook vinden 65-plussers vaker dat het aantal asielzoekers niet omhoog moet dan volwassenen tot 34 jaar.

Vooral in delen van West-Brabant, Noord-Limburg, Overijssel en Drenthe is de groep inwoners die vindt dat Nederland minder asielzoekers moet opvangen groot. Zo is in Nederweert en Urk zeker 89 procent van de inwoners het eens met de stelling ‘Nederland moet minder asielzoekers opvangen’. Opvallend genoeg horen beide gemeenten bij de groep waar sinds 2012 geen enkele vorm van asielopvang is geregeld, bleek begin februari uit onderzoek van RTV Noord.

In gemeenten in de Randstad zoals Amsterdam, Leiden en Utrecht en provinciehoofdsteden zoals Zwolle en Leeuwarden is het percentage mensen dat vindt dat Nederland minder asielzoekers moet opvangen het laagst.

Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met de zogenoemde spreidingswet. Daarmee kunnen gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te vangen.