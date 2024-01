Van der Burg noemt uitspraak rechter over Ter Apel realistisch

De uitspraak van de rechter om het aantal asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel snel terug te brengen tot maximaal 2000, is realistisch. Dat zegt demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) in een eerste reactie op het vonnis in de zaak die de gemeente Westerwolde had aangespannen tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij wijst erop dat de rechtbank het COA vier weken de tijd heeft gegeven om het teveel aan mensen omlaag te brengen voordat een dwangsom in beeld komt.

De afgelopen periode werd het maximum in Ter Apel – opnieuw – flink overschreden. Soms zaten er wel 2500 mensen volgens de Groningse gemeente wat zou leiden tot overlast in Ter Apel en in omliggende dorpen. Het lukte Van der Burg en het COA tot nu toe niet om het aantal mensen stabiel onder de 2000 mensen te krijgen, ondanks hun toezeggingen. Of het nu wel lukt, is de vraag. “Nou ja, het moet, want de rechter heeft gesproken en gelukkig leven wij in een land waar de overheid zich aan de wet heeft te houden”, zegt de bewindsman.

Hij ziet het vonnis “nadrukkelijk en vooral als een ondersteuning door de rechter van de gemeente Westerwolde. Die te lang en te veel de pijn heeft gepakt van heel Nederland.” Het is volgens hem nu aan het COA om opvang elders te regelen. Als het niet lukt om het aantal te verlagen, dan moet het COA een dwangsom betalen van 15.000 euro per dag.

Van der Burg gaat in gesprek met het COA over de aanpak. Het zal volgens hem “ongetwijfeld” over vier weken weer neerkomen op crisisnoodopvang in gemeenten, omdat er niet zo snel structurele opvang is te regelen.