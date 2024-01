Van Rij: versimpelen belastingsysteem kost twee kabinetten

Het afbouwen van miljarden kostende belastingregelingen die te duur, niet doelmatig of onnodig zijn duurt zeker twee kabinetsperiodes, waarschuwt demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen). Het kabinet heeft al 163 miljard euro aan regelingen in beeld die volgens zijn eigen beleid versoberd of afgeschaft moeten worden.

Een flink deel daarvan zijn “grote brokken”: dure regelingen in de inkomstenbelastingen. Om daar vanaf te komen, heeft de Tweede Kamer enkele jaren nodig om de wetgeving behoorlijk te behandelen. Om de wijzigingen goed uit te voeren, is in de voorbereiding ervan bij de uitvoeringsorganisaties ook nog jaren nodig. “Om deze grote brokken aan te pakken is een stelselwijziging nodig”, aldus Van Rij in een speech op zijn eigen ministerie. “Dat lukt je niet van één op andere dag.”

Het ministerie van Financiën hield dinsdag samen met de Algemene Rekenkamer en het Centraal Planbureau een seminar over de route “naar een eenvoudiger belastingstelsel met minder uitzonderingen”. De wildgroei aan fiscale regelingen stoort vooral de Rekenkamer al jarenlang. Vaak dragen zij niet bij aan het doel dat ze voor ogen hebben, en de schatkist loopt er miljarden door mis.

In totaal ontvangt de staat door de belastingvoordeeltjes die deels of helemaal niet voldoen aan de eisen 40 procent minder belastinggeld, aldus Van Rij. En er dreigt meer bij te komen: volgens onderzoek is ook het afschaffen van de btw op groente en fruit, zoals het demissionaire kabinet aanvankelijk ambieerde, niet doelmatig en onnodig duur. Eigenlijk zou een subsidieregeling beter zijn om bijvoorbeeld scholieren meer groente en fruit te laten eten.

Maar, merkt de demissionaire bewindsman op, “je wordt nog net niet voor gek verklaard” als je de btw op groente en fruit niet op nul wil zetten. Er is nog steeds veel kritiek op de twijfel over de uitvoerbaarheid en doelmatigheid van deze maatregel die het kabinet inmiddels voelt. Er is dan ook “veel missiewerk te verrichten door mijn opvolger”, aldus Van Rij: die opvolger moet voorkomen dat collega-bewindspersonen allerlei problemen via een fiscale regeling willen oplossen.

Het is overigens onduidelijk of een eventueel nieuw kabinet ook door wil met het snoeien in de lange reeks belastingregelingen die niet aan de eisen voldoen.