Wilders: ontzettend slecht nieuws dat spreidingswet is aangenomen

PVV-leider Geert Wilders noemt het “ontzettend slecht nieuws” dat de spreidingswet in de Eerste Kamer is aangenomen. Dat zei hij na een nieuwe dag van gesprekken met VVD, NSC en BBB over de vorming van een nieuw kabinet.

“We zagen het vorige week natuurlijk al aankomen, dus een verrassing is het niet, maar het is heel slecht nieuws”, benadrukte hij. Wilders herhaalde dat het een probleem is dat moeten worden opgelost. Verder wilde hij niets zeggen over de gesprekken die de vier partijen dinsdag hebben gevoerd onder leiding van informateur Ronald Plasterk.

“Er moeten een heleboel worden opgelost”, reageerde Sophie Hermans (VVD) daarop na afloop van de gesprekken van dinsdag tegenover de verzamelde pers. “Zo werkt dat in een formatie. Er zijn heel veel vraagstukken waar Nederland voor staat. We zijn nu aan het kijken of we tot oplossingen kunnen komen.”

Net zoals Wilders zei ze dat de uitslag van de stemming over de spreidingswet geen verrassing is, net zoals het (verdeelde) standpunt van de VVD dat niet is. “Het is nu voor de VVD belangrijk om afspraken over de instroombeperking te gaan maken.”

Over de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet, wilde ze niets zeggen. NSC-leider Pieter Omtzigt liep meteen door zonder de pers te woord te staan. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas zei alleen dat de vier partijen “gewoon op koers” zitten.

Volgens informateur Ronald Plasterk wordt er “hard gewerkt en vooruitgang geboekt. Maar je weet uit de geschiedenisboekjes van alle formaties, dat het is pas gedaan is als het gedaan is.” Over de kans van slagen om te komen tot een kabinet van de vier partijen zei hij: “mijn kerntaak is optimisme. We moeten dit tot een goed resultaat brengen”.

De partijen praten woensdag weer verder.