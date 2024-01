Advocaten: geen bewijs tegen Promes in cokezaak

De advocaten van profvoetballer Quincy Promes hebben woensdag de rechtbank in Amsterdam om vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Promes (32) van grootschalige cocaïnesmokkel en eiste eerder op de dag een gevangenisstraf van negen jaar tegen hem. Volgens Promes’ raadslieden ontbreekt het bewijs.

Justitie heeft haar zaak vooral gebouwd op een aanzienlijke hoeveelheid gekraakte cryptoberichten die zij toeschrijft aan Promes en andere personen die bij de smokkel zouden zijn betrokken. De advocaten stellen dat de oud-Ajacied helemaal niet aan die communicatie heeft deelgenomen.

Volgens het OM gebruikte Promes de ‘nickname’ Fantasma in de criminele cryptocommunicatie die zich rond de smokkel in januari 2020 ontspon. Via de Westerschelde kwam op een containerschip uit Brazilië een lading zakken zeezout naar de haven van Antwerpen, waarin de cocaïne was verstopt. ‘Fantasma’ ontpopte zich volgens het OM als een leidende, sturende factor in de begeleiding op afstand van het transport. “Promes is geen Fantasma”, stelden de advocaten.

De groep smokkelaars kon een partij van 650 kilo coke aan land brengen en verder vervoeren. Een andere partij (ruim 712 kilo), in een andere container, viel in handen van de Belgische douane.

Voor het geval de rechtbank wél aanneemt dat Promes Fantasma was, dan valt uit de berichten niet af te leiden dat de voetballer een strafbare rol in het geheel heeft gespeeld, vinden zijn advocaten. Ook dan moet vrijspraak volgen. Ander bewijs is er niet, concludeerden zij. De politie heeft Promes nooit kunnen horen in het onderzoek, omdat hij in Rusland is gebleven, waar hij uitkomt voor Spartak Moskou.

“Promes heeft geen verklaring afgelegd omdat hij de keuze heeft gemaakt zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen te laten prevaleren”, zo verklaarden de raadslieden de afwezigheid van hun cliënt. Volgens hen zijn er wel pogingen gedaan om tot afspraken met het OM te komen, zodat Promes wél zijn zegje zou kunnen doen over de zaak. Deze zijn zonder resultaat gebleven.

De advocaat van Promes’ medeverdachte, Marylio V. (32), bepleitte eveneens vrijspraak, omdat hij geen rol van betekenis zou hebben gehad. Hij wees erop dat V. naar eigen zeggen slechts twee uithalers heeft geregeld, “om hen iets te kunnen laten verdienen”.

De rechtbank doet uitspraak op 14 februari.