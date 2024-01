Burgemeester Arnhem wil pleiten voor verbod op koranverbranding

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem gaat zich bij “de wetgever in Den Haag” inzetten voor een landelijk verbod op koranverbrandingen. Hij vindt zo’n verbranding “een giftige actie waardoor anderen zich laten provoceren”, zei hij woensdag tijdens een raadsdebat over de uit de hand gelopen poging van Pegida-voorman Edwin Wagensveld om een koran te verbranden in Arnhem op 13 januari. Marcouch waarschuwde woensdagavond voor “giftige polarisatie” en pleit voor meer respect voor elkaars meningen en opvattingen.

Het raadsdebat is aangevraagd door de lokale fractie van DENK. Die wil weten waarom Marcouch de koranverbranding niet vooraf verbood en of hij niet gefaald heeft, nu de voorgenomen verbranding uitliep op geweld van tegendemonstranten. Marcouch betreurt de gang van zaken op 13 januari, maar staat voor zijn afwegingen, zei hij. “Het recht op demonstratie is een grondrecht en dat bescherm ik. Wat Pegida wilde, vind ik verwerpelijk en afgrijselijk, maar het grondrecht staat, ook als mij dat onwelgevallig is.”

Marcouch kondigde ook al aan dat hij in de toekomst eenzelfde afweging zal maken. Pegida heeft woensdag bij de gemeente gemeld dat het eind maart opnieuw een koranverbranding in Arnhem wil organiseren.