De griepepidemie is deze week officieel begonnen. Dat concluderen het Nivel, Erasmus MC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van cijfers van het aantal mensen dat met griep naar de huisarts ging. Wel is te zien dat het aantal coronagevallen blijft afnemen, zoals eerder ook al bleek uit metingen in het rioolwater.