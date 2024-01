Harbers acht krimp Schiphol per november ‘onwaarschijnlijk’

Het is “onwaarschijnlijk” dat de voorgenomen krimp van Schiphol per november wordt ingezet, schat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) in. Het was de bedoeling dat in november het aantal vluchten zou dalen naar 452.500 per jaar, om zo overlast voor omwonenden te verminderen. Maar de Europese Commissie moet nog verder kijken naar de krimpplannen van het kabinet. Het is nog niet bekend wanneer een besluit van de commissie nu verwacht wordt.

Harbers had dit “graag anders gezien”, schrijft hij aan de Tweede Kamer. “Maar het is belangrijk om de voorgeschreven processen en procedures nauwgezet te volgen en de tijd te nemen die nodig is om tot een goede afronding te komen.”

Het was de bedoeling om al voor de zomer het aantal vluchten te beperken, maar dat stuitte op groot verzet van onder meer de Verenigde Staten. Het plan zou Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen raken, waardoor de VS dreigden ook de landingsrechten voor KLM op Amerikaanse luchthavens in te perken.