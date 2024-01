Jetten verzekert: overheid komt niet bij u in de meterkast

De drukte op het stroomnet leidt er niet toe dat de overheid op afstand apparaten in huis gaat uitzetten op piekmomenten, verzekert energieminister Rob Jetten. Kritische Tweede Kamerleden meenden dat te kunnen opmaken uit een plan van aanpak dat de demissionaire bewindsman eerder deze week presenteerde.

In deze actieagenda staat onder meer de suggestie om bepaalde apparaten op piekmomenten een minder groot beroep te laten doen op de netcapaciteit. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan laadpalen voor elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen, die dan bij een te hoge vraag mogelijk een signaal krijgen om een tandje terug te schakelen.

Dit idee leidt bij verschillende partijen tot opgetrokken wenkbrauwen. PVV-Kamerlid Alexander Kops vreest “Noord-Koreaanse toestanden”. Ook BBB en NSC zijn geschrokken van deze passage uit de actieagenda. VVD’er Silvio Erkens hoopt dat Jetten het “spookbeeld” wegneemt dat de overheid op deze manier bij burgers en bedrijven achter de voordeur komt.

“Deze minister gaat absoluut niet in uw meterkast kruipen”, stelt Jetten de bezorgde Kamerleden gerust. “Ik ga ook bij helemaal niemand de warme douche uitdraaien of aan de knop van de cv-ketel of warmtepomp zitten.” Er zijn volgens hem “veel slimmere manieren” om efficiënter gebruik te maken van de schaarse capaciteit op het stroomnet.