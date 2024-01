Stevige formatiegesprekken zijn volgens Plasterk ‘een goed teken’

De gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB aan de formatietafel gaan er soms stevig aan toe, zegt informateur Ronald Plasterk. Dat vindt hij “een goed teken”, zegt hij na een gesprek met onderhandelaars van de vier partijen op woensdag. Juist de soms stevige discussies maken de sfeer in het formatieoverleg “onderbouwend”. Alle partijen willen er graag met zijn vieren uitkomen, aldus de informateur. “Maar daarmee is niet gezegd dat het lukt.”

Plasterk geeft met zijn opmerkingen voor het eerst in weken een klein inkijkje over hoe het eraan toegaat bij de formatiegesprekken achter gesloten deuren. De formerende partijen houden zich over het algemeen streng aan de afgesproken radiostilte. Waar een deel van de Tweede Kamer meer wil weten over de voortgang van het overleg, moet het parlement wachten tot de eerste helft van februari. Het is de bedoeling dat de Kamer voor de krokusvakantie (die op vrijdag 16 februari begint) debatteert over het verslag van Plasterk. Dat moet dus uiterlijk begin die week naar buiten komen.

De informateur geeft ook aan dat er een reeks onderwerpen wordt besproken. Sommige onderwerpen moeten de partijen “in meerdere rondes bespreken”, vertelt hij aan de verzamelde pers. Bij partijen als GroenLinks-PvdA, Volt en de Partij voor de Dieren leeft verwarring over de vraag of het aan de formatietafel alleen nog maar gaat over de mogelijke rechtsstatelijke bezwaren die partijen als VVD en NSC hebben tegen samenwerking met de PVV. Overigens werden de vier partijen en Plasterk recent ook bijgepraat door financieel-economische deskundigen.

Ook over de status van de gesprekken liet Plasterk voor het eerst wat doorschemeren. Zo is het nu nog niet aan de orde dat andere partijen worden uitgenodigd bij de informateur. Die optie is wel opgenomen in de opdracht van de Tweede Kamer aan Plasterk, “maar ik denk dat het daarvoor eerlijk gezegd nuttig is dat eerst die partijen nog wat concreter worden”, aldus de informateur.